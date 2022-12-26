При цьому пропагандистка не забула в черговий раз пригрозити ядерною війною.

Російська пропагандистка Симоньян видала нову порцію нісенітниці про "цілі" РФ, через які вона почала повномасштабну війну проти України. На думку путіністки, навіть Путін нібито не отримує задоволення через те, що відбувається.

В ефірі пропагандистського телеканалу Симоньян запропонували звернутися до українців. Спочатку вона розгубилася, але швидко викрутилася і почала казати про те, що громадян нашої країни нібито обманюють.

За словами Симоньян, РФ бомбить Україну "без задоволення". Вона та інші росіяни нібито зовсім не радіють "прильотам" по інфраструктурі. Цинічна пропагандистка стверджує, що українців "обманюють".

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"Я хочу, щоб люди (в Україні - УНІАН) знали, що я не знаю жодної людини в Росії, а я багато з ким спілкуюся... Включно, візьму на себе сміливість, з Путіним Володимиром Володимировичом, якому те, що зараз відбувається, приносило б задоволення", - видала Симоньян.

Не обійшлося без образ. Пропагандистка обізвала президента України Володимира Зеленського і заявила, що вони "не хотіли війни" і їм через це все "сумно".

"Треба зав'язувати, ви ж теж не хочете ядерну війну. А третього не дано", - додала пропагандистка, не забувши вибухнути новими погрозами.

Маргарита Симоньян: що пропагандистка говорить про війну РФ проти України

Головний редактор пропагандистського Russia Today Маргарита Симоньян відкрито підтримує агресію Путіна і закликає армію РФ атакувати Україну. Однак нещодавно вона видала, що росіянам потрібно боятися програти війну проти нашої країни. Симоньян занила, що після поразки Гаага чекає навіть на російських двірників.

Однак здоровий глузд швидко зник. Незабаром Симоньян видала, що РФ вже "взяла Київ" , а за Крим буде "третя світова війна". Після цього пропагандистка отримала "медальку" від Путіна і цинічно похвалила його кровожерливість.

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