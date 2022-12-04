У розумінні пропагандистки, Київ вже був захоплений.

Топ-пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян заявила, що Росія вже "взяла Київ", а за Крим буде "третя світова війна".

Порцією нових нісенітниць вона поділилася в ефірі однієї з пропагандистських програм. Зокрема, Симоньян заявила, що Росія нібито вже не буде бомбити Київ, бо там "наші святині", але Берліну та Лондону пригрозила ядерними ударами.

У мріях Симоньян, окупанти навесні цього року "взяли Київ". При цьому вона переконана, що Гостомель - це і є Київ, бо туди загарбники дісталися. Ядерний удар по столиці України вона виключає.

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"Це абсолютно неможливо, за кількома причинами. Причина друга: це нічого не вирішить, бо Київ ми перемогли ще у перший тиждень. Ми його (нагадаю, просто в Гостомелі вже були, скрізь), ми його взяли фактично. Я знаю військових, які були там, і які були в жаху від того, що їм наказали звідти йти. Ми боремося не з Києвом, а із Заходом. То з якого дива нам кидати ядерну бомбу на Київ? Ми з Києвом не воюємо. Ніякий Київ ми бомбити не будемо ніколи, бо є причина перша - там наші святині", - заявила Симоньян.

При цьому пропагандистка заявила, що у Вашингтоні, Берліні та Лондоні "наших святинь" немає, тому треба бити по них.

Однак пропагандистка заявила, що Росія не віддасть Україні Крим. За її логікою, почнеться "третя світова" за півострів.

Війна в Україні та російська пропаганда

Російська пропаганда почала активніше зомбувати росіян від початку повномаштабного вторгненням РФ в Україну. Протягом перших місяців повномасштабної війни російська пропаганда пояснювала вторгнення в Україну термінами "демілітаризація" та "денацифікація". Однак останній не прижився, оскільки росіяни його не розуміли.

Брехню пропагандистів курує Кремль. Нещодавно російським пропагандистам видали нові методички з метою мінімізації негативних настроїв серед мобілізованих. ЗСУ рекомендують називати "бойовиками" та "збройними формуваннями", а мобілізованих заборонено називати "мобіками".

Російські пропагандисти залучили до зомбування свого населення "важку артилерію": екстрасенсів, тарологів та конспірологів. "Експерти" у прямому ефірі федерального каналу переконували росіян, що їхня країна стане "оазисом світла", а України не буде.

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