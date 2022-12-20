Вона подякувала диктатору за те, що той починає війни.

Президент РФ Путін нагородив пропагандистку Маргариту Симоньян орденом за так звані "численні заслуги перед батьківщиною". Коли вона дякувала диктатору за нагороду, то цинічно похвалила його кровожерливість.

Головний редактор пропагандистського телеканалу RT вийшла отримувати орден з посмішкою, вона щось шепнула Путіну на вухо і підійшла до мікрофона, щоб "заспівати дифірамби" публічно. Відео з виступом Симоньян швидко "розлетілося" мережею.

"Кожен день, коли бачу, що відбувається в Донецьку, неможливо не хвилюватися і не переживати. Дякую вам, що ви з болем, з кров'ю, але вириваєте з кривавої пащі цих людожерів наших людей. Що ви зважилися на це. А ми будемо в цьому допомагати, мочити людожерів стільки, скільки ви від нас цього зажадаєте", - цинічно заявила пропагандистка.

Відео дня

На церемонії Путін видав "медальку" не тільки Симоньян. Він видав так звані ордени ватажкам невизнаних "ЛНР" і "ДНР" Леоніду Пасічнику і Денису Пушиліну. Їх диктатор вирішив похвалити "за заслуги перед вітчизною". Також без нагороди не залишилися гауляйтери, які вважають себе головами окупаційних адміністрацій Запорізької та Херсонської областей - Володимир Сальдо та Євген Балицький.

Скандальні заяви Симоньян

Нагадаємо, в листопаді пропагандистка знову заговорила про "денацифікацію" і помріяла про те, що колись вона та інші росіяни будуть гуляти по українській столиці, хором співати пісні і читати Гоголя. На це жорстко відповів Секретар РНБО Олексій Данилов:

"Наші чарівні Оксани будуть плювати на собачі могили ваших чоловіків, які будуть лежати з згорнутими шиями або без них, зі скляними від застиглого навіки страху очима, намилувавшись красою української землі. А башкирські, рязанські, якутські та інші вдови будуть заливатися горючими сльозами над похоронками своїх чоловіків і синів, яким в 20 років могили риють".

Незабаром пропагандистка Симоньян занила, що Гаага чекає навіть на російських двірників. Вона переконана, що росіянам потрібно боятися програти війну проти України. А в грудні Симоньян заявила, що Росія вже "взяла Київ", а за Крим буде "третя світова війна".

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