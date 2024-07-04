Однак арешт жодним чином не пов'язаний з його воєнними злочинами в Україні.

ФСБ затримала командира 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади полковника Артема Городилова, який командував російськими військами під час різанини в Бучі. Про затримання військового повідомляє "Коммерсант".

Стверджується, що Городилова затримали співробітники органів військової контррозвідки ФСБ. За даними видання, його підозрюють в особливо великому шахрайстві, за що йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Затримання відбулося в Рязані, після чого офіцера доправили в Москву і передали Головному військовому слідчому управлінню Слідчого комітету РФ. Скільки і чого конкретно вкрав офіцер, не уточнюється. Але за російським законодавством "особливо великий розмір" розкрадань починається від 1 млн руб.

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Артем Городилов із 2019 року командував 234-м гвардійським десантно-штурмовим полком імені Олександра Невського. Згідно з розслідуванням The New York Times, цей полк перебував у місті Буча під час сумнозвісних подій лютого-березня 2022 року. Зокрема, за даними видання, військові 234-го полку вбивали мирних жителів на вулиці Яблонській, на якій згодом було виявлено найбільше трупів.

Чистки у військовому керівництві РФ

Як писав УНІАН, у травні, після звільнення міністра оборони Сергія Шойгу, Кремль почав масштабні чи стки військового керівництва.

Протягом короткого часу було заарештовано кілька впливових генералів, зокрема близьких до самого Шойгу. Арешти проводилися під легендою про корупцію, хоча ніхто з експертів не вірить, що це була справжня причина, оскільки в російській армії крадуть усе.

Видання The Moscow Times писало тоді, що Путін почав масштабну чистку, і арештом кількох генералів справа не обмежиться.

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