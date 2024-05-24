Одна з причин - бажання звалити на армію всі невдачі військового вторгнення в Україну.

Арешт кількох високопоставлених генералів армії РФ після відставки міністра оборони Сергія Шойгу - це тільки початок великої "зачистки", у межах якої буде заарештовано сотні людей. Як розповіли джерела видання The Moscow Times, репресії санкціонував особисто Володимир Путін.

Цю інформацію журналістам підтвердили два чиновники з російського уряду, два близьких до Кремля співрозмовника, а також джерело, близьке до Міноборони. Усі вони погодилися говорити тільки на умовах анонімності.

"Йде жорстка зачистка. ФСБ зачищає команду Шойгу. Це очікуваний процес. Силовики отримали дозвіл на самій горі. До завершення чисток ще далеко. На нас чекають нові арешти", - сказало джерело, близьке до Кремля.

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За словами джерела, близького до Міноборони, "розслідування корупції" в Міноборони почалося наприкінці квітня, коли Шойгу ще залишався міністром. Після його звільнення вже було заарештовано п'ятьох високопоставлених офіцерів, обвинувачених у корупції.

Співрозмовники журналістів кажуть, що зараз у будівлі Міноборони представників спецслужб, які ведуть розслідування, вже більше, ніж самих військових. Тож і заарештованих скоро стане значно більше - мовиться про "сотні людей".

За словами чиновника кабміну, матеріалів про корупційні схеми в Міноборони завжди "була купа", і навіть заводилися кримінальні справи. Але поки Шойгу був міністром, слідство не просувалося. Тепер же, як стверджують джерела, спецслужби хочуть "спихнути на армію" провину за провали війни в Україні.

Арешти російських генералів: останні новини

Як писав УНІАН, у четвер, 23 травня, в Москві заарештували відразу двох високопоставлених генералів Міністерства оборони. Вранці було затримано начальника Головного управління зв'язку ЗС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна - заступника начальника Генерального штабу Валерія Герасимова. Шамаріна заарештували у справі про отримання хабара в особливо великому розмірі.

Пізніше стало відомо про затримання керівника департаменту із забезпечення держзамовлення Володимира Вертелецького. Його підозрюють у шахрайстві.

А в попередні дні вже були заарештовані заступник міністра оборони Тимур Іванов і начальник головного управління кадрів Міноборони генерал-лейтенант Юрій Кузнєцов. Обох обвинувачують в отриманні великого хабара.

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