У Росії пропонують запровадити штрафи до мільйона рублів за використання іноземних супутникових мереж зв'язку, в тому числі й StarLink, яку розвиває Ілон Маск.
Читайте такожА як тобі таке, Ілоне Маск: росіяни зробили свій Cybertruck (фото)Відповідний законопроект вже внесли до Держдуми, пише ТВ Дождь.
Зазначається, що штрафувати пропонують тільки посадових (від 10 до 30 тисяч рублів) і юридичних осіб (від 500 тисяч до мільйона рублів).
У пояснювальній записці такі заходи пояснюються "запобіганням загроз національній безпеці та забезпеченню діяльності системи оперативно-розшукових заходів (СОРМ)".
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