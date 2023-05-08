Засновник проекту "Мечта ветерана" пов'язує це з тим, що росіяни "стурбовані ситуацією в світі".

На тлі повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України, практично припинив існування проект "Мечта ветерана", що займався виконанням бажань ветеранів Другої світової війни, трудівників тилу і дітей війни.

Як пише російське видання "Люди Байкала", з 2020 по 2022 рік проект "Мечта ветерана" виконав понад 500 бажань 392 росіян. Найчастіше ветерани просили телевізори та холодильники, рідше – медичні товари (інвалідні крісла, слухові апарати, ортопедичні ліжка). Також просили відремонтувати житло – полагодити дах, утеплити туалет, відремонтувати паркан.

З початком повномасштабної війни в Україні інтерес до проекту, що існував на пожертви росіян, спав. Проект значно знизив активність. У 2021 році проект отримав 28,3 мільйона рублів донатів, у 2022 році – 21,2 мільйона. До кінця минулого року на рахунках залишалося 6,2 мільйона і ці гроші закінчуються.

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За перші 4 місяці року повідомлялося лише про 9 виконаних бажань, тоді як у той самий період 2022 року їх було 30, а роком раніше – 43. Засновник "Мечта ветерана" Ярослав Селютін пов'язує це з тим, що в Росії заблокували Instagram, підписники якого жертвували кошти, і тим, що ветеранів "стає все менше". Селютін також зазначає, що через "інформаційну повістку" росіяни почали переказувати менше грошей, тому що "стурбовані ситуацією в світі".

Сім'ї учасників проекту впевнені, що сьогодні росіян більше турбують "герої", які беруть участь у кривавій війні проти України.

"З цією війною не до старих з медальками, нікому вони не потрібні. Зараз в Росії нові герої, і вся увага, слава, гроші – тільки для них. Знаєте, як я рада, що ми встигли вписатися. Тому що є відчуття, що влада тільки й чекає, коли останній фронтовик помре", – каже 65-річна мешканка Бурятії, батькові якої проект "Мечта ветерана" купив телевізор.

Святкування 9 травня в Росії в 2023 році

Традиційно 9 травня, в одне з головних свят для російського диктатора Володимира Путіна, особлива увага росіян була прикута до ветеранів Другої світової війни (проводяться ходи з портретами, святкові паради і проїзди за участю ветеранів, лекції, покладання квітів до могил та інше). Але на тлі повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України, ситуація кардинально змінилася.

Більш ніж в 20 містах скасували паради, по всій країні скасовано пропагандистську акцію "Безсмертний полк", під час якої влаштовують піші марші з портретами ветеранів.

Попри "небачену нервозність", що охопила Кремль напередодні свята, парад не скасували в Москві. Однак тут вживають особливих заходів для забезпечення безпеки (глушать сигнали GPS, готуються до можливої атаки дронами та інше).

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