Також прийнято рішення щодо скасування святкового салюту.

У російському Саратові замість параду 9 травня проведуть концерти під вікнами ветеранів. Про це повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.

"Організаційних питань напередодні святкування Дня Перемоги завжди багато. В першу чергу вони стосуються безпеки учасників масових заходів і наших ветеранів. Для нас це пріоритет. У зв'язку з цим прийняли рішення не проводити в цьому році урочисте проходження військ Саратовського гарнізону на Театральній площі", - написав він.

Він запевнив, що учасників "Великої Вітчизняної війни без привітань не залишатимуть".

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"Для них підготуємо особисті концерти під вікнами будинків. Приємний сюрприз допоможе зберегти їх здоров'я і порадує в цей особливий день. Також прийнято рішення щодо святкового салюту. Його не буде", - додав губернатор.

Скасування парадів в РФ-деталі

Про скасування військового параду на 9 травня заявила влада Бєлгородської, Курської та Воронезької областей. Також парадів не буде у всіх містах Краснодарського краю, крім Новоросійська.

Пізніше ще два російські регіони вирішили скасувати традиційний військовий парад на 9 травня - Орловська і Псковська області. У зв'язку з цим скасовано не тільки сам військовий парад, але також вечірній концерт і салюти на 9 травня. Не буде там і першотравневих демонстрацій.