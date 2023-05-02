У російському Саратові замість параду 9 травня проведуть концерти під вікнами ветеранів. Про це повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.
"Організаційних питань напередодні святкування Дня Перемоги завжди багато. В першу чергу вони стосуються безпеки учасників масових заходів і наших ветеранів. Для нас це пріоритет. У зв'язку з цим прийняли рішення не проводити в цьому році урочисте проходження військ Саратовського гарнізону на Театральній площі", - написав він.
Він запевнив, що учасників "Великої Вітчизняної війни без привітань не залишатимуть".
"Для них підготуємо особисті концерти під вікнами будинків. Приємний сюрприз допоможе зберегти їх здоров'я і порадує в цей особливий день. Також прийнято рішення щодо святкового салюту. Його не буде", - додав губернатор.
Скасування парадів в РФ-деталі
Про скасування військового параду на 9 травня заявила влада Бєлгородської, Курської та Воронезької областей. Також парадів не буде у всіх містах Краснодарського краю, крім Новоросійська.
Пізніше ще два російські регіони вирішили скасувати традиційний військовий парад на 9 травня - Орловська і Псковська області. У зв'язку з цим скасовано не тільки сам військовий парад, але також вечірній концерт і салюти на 9 травня. Не буде там і першотравневих демонстрацій.