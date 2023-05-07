Для російського диктатора Володимира Путіна це "найважливіша подія року".

Перед парадом в Москві до 9 травня, коли в Росії святкують День перемоги, Кремль охопила "небачена раніше нервозність", сказав в коментарі The Guardian один із чиновників мерії Москви.

"Є нервозність, якої я ніколи раніше не бачив. Але День Перемоги має бути, іншого виходу немає", — сказав чиновник на умовах анонімності.

Експерти наголошують, що для російського диктатор Володимира Путіна це "найважливіша подія року" і скасування параду в Москві неможливе.

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"Путін отримує всю свою легітимність від параду, називаючи себе прямим наступником армії, яка перемогла нацистську Німеччину. Це також шанс Путіна показати нації, що він все ще сильний і контролює так звану спеціальну військову операцію в Україні", – наголошує Андрій Колесніков, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир у Москві.

Експерт також прогнозує, що на параді у вівторок Путін, ймовірно, виголосить промову, у якій проводитиме історичні паралелі між двома війнами, неправдиво виставляючи Україну як спадкоємицю нацистської Німеччини. Він вже робив це під час промови торік, коли заявив, що російська армія воює в Україні, "щоб у світі не було місця різникам, убивцям і нацистам". Він також стверджував тоді, що "перемога буде за Росією, як у 1945 році".

Як в Росії готуються до 9 травня

Цього року 9 травня, коли в РФ відзначають перемогу у Другій світовій війні, святкування буде значно менш масштабним, аніж раніше.

Принаймні в 21 російському місті вже скасовані паради до 9 травня. При чому хвиля скасувань відбулася не тільки в прикордонних областях РФ і на окупованих територіях через міркування безпеки, а й у найвіддаленіших від фронту російських регіонах.

Не відбудеться парад у звичному вигляді й у російській "північній столиці" – в Санкт-Петербурзі влаштовують захід без прольоту авіації. Водночас Кремль не скасував парад у Москві.

Пропагандистську акцію "Безсмертний полк" не проводитимуть по всій країні, не буде й традиційного прийому Путіна.

В п'ятницю, 5 травня, Путін пішов на незвичайний крок – провів зустріч з Радою безпеки щодо обговорення підготовки до параду. За останні дні московська влада заборонила використання дронів і почала глушити сигнали GPS в місті, а силовикам в російській столиці роздають антидронові рушниці і біноклі для полювання на БпЛА.

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