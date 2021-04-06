Комунальники запевняють, що у них "все під контролем".

У Росії жителі одного з гуртожитків Красноярська викидають сміття прямо з вікон.

Читайте такожУ Росії на спортсменів впав дах арени (відео)Відео про це опублікував Telegram-канал LifeShot.

«Пояснюють вони це тим, що в будинку забився сміттєпровід», – йдеться в повідомленні.

Хтось просто залишає пакети в під'їзді, через що він перетворився на звалище. А комунальники тим часом запевняють, що у них «все під контролем».

«Ніхто нічого не прибирає. Гроші платять, але ніхто не прибирає. Куди, дзвонити – я не знаю», – каже голос за кадром.

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Автор: Катерина Шварц