Росіяни викидають сміття з вікон / скріншот
У Росії жителі одного з гуртожитків Красноярська викидають сміття прямо з вікон.
Читайте такожУ Росії на спортсменів впав дах арени (відео)Відео про це опублікував Telegram-канал LifeShot.
«Пояснюють вони це тим, що в будинку забився сміттєпровід», – йдеться в повідомленні.
Хтось просто залишає пакети в під'їзді, через що він перетворився на звалище. А комунальники тим часом запевняють, що у них «все під контролем».
«Ніхто нічого не прибирає. Гроші платять, але ніхто не прибирає. Куди, дзвонити – я не знаю», – каже голос за кадром.
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