У ролику дами, немов з серіалу "Рятувальники Малібу", витягують з води прапор СРСР.

В Курську зняли паскудну рекламу на тему "порятунку комунізму". Ролик демонструє, як напівоголені дівчата витягують з води червоний прапор СРСР.

Рекламу створили представники курського відділення "комуністів Росії".

На відео присутні панянки-рятувальниці в плавальних костюмах. Образ явно списаний з головних героїнь американського серіалу "Рятувальники Малібу", які носили червоні облягаючі костюми.

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У ролику демонструється, як дівчата сидять на пляжі і бачать у воді червоний прапор СРСР. Вони кидаються його рятувати, витягують з води і кажуть: "Ми врятуємо курський комунізм".

Творці реклами не врахували, що в Радянському Союзі засуджувалися навіть короткі спідниці. А в ролику робляться акценти на окремих, напівоголених частинах тіла дівчат, наприклад, сідницях.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Санкт-Петербурзі в армію набирають безхатченків. Їм пропонували підписати контракт і відправитися воювати проти України.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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