В Курську зняли паскудну рекламу на тему "порятунку комунізму". Ролик демонструє, як напівоголені дівчата витягують з води червоний прапор СРСР.
Рекламу створили представники курського відділення "комуністів Росії".
На відео присутні панянки-рятувальниці в плавальних костюмах. Образ явно списаний з головних героїнь американського серіалу "Рятувальники Малібу", які носили червоні облягаючі костюми.
У ролику демонструється, як дівчата сидять на пляжі і бачать у воді червоний прапор СРСР. Вони кидаються його рятувати, витягують з води і кажуть: "Ми врятуємо курський комунізм".
Творці реклами не врахували, що в Радянському Союзі засуджувалися навіть короткі спідниці. А в ролику робляться акценти на окремих, напівоголених частинах тіла дівчат, наприклад, сідницях.
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