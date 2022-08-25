Швидкість руху поїздів довелося знизити.

В Курській області невідомі знову намагалися підірвати залізничне полотно.

Про це пише російський Telegram-канал BAZA.

Інцидент стався на ділянці перегону "Клюква-Курськ". Вранці 24 серпня працівник залізниці помітив воронку під рейками і скол.

Прибулі на місце слідчі і криміналісти прийшли до висновку, що рейки спробували підірвати саморобним вибуховим пристроєм вагою близько 400 грам.

Відзначається, що через пошкодження рух поїздів не зупинили, проте швидкість їх руху довелося знизити.

Рейки в Курській області намагаються підірвати не вперше. Подібні інциденти відбувалися 10 і 16 серпня. Тоді під рейки поклали вибуховий пристрій вагою близько 200 грамів.

Раніше в тимчасово окупованому Мелітополі українські партизани підірвали залізничні колії, якими загарбники здійснювали важливі логістичні перевезення.

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України в різних містах РФ горять військкомати.

У Нижньовартовську чоловік закидав військкомат "коктейлями Молотова", а в Гуково невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю до військового комісаріату.

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