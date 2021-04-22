Жінка спокусила підлітка і народила від нього дитину.

В Омській області завершено розслідування кримінальної справи 20-річного Павла Черниша, якого звинувачують у вбивстві своєї 30-річної співмешканки.

Про це повідомляє регіональне управління Слідчого комітету Росії.

За даними "КП", любовні стосунки між Чернишем і Наталією зав'язалися п'ять років тому, коли йому було 15 років. Жінка спокусила підлітка і народила від нього дитину.

Але через якийсь час чоловік почав зустрічатися з іншими дівчатами, через що Наталя ревнувала. Влітку 2020 року пара виїхала на пікнік до озера біля села Петрове Тевризького району.

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За даними слідства, вночі 29 червня 2020 року між обвинуваченим і потерпілою сталася сварка, під час якої Черниш завдав їй 16 ударів ножем. Жінка померла на місці від отриманих поранень. Вбивця викинув ніж, повернувся додому і ліг спати.

Вранці батько повідомив йому про виявлення тіла Наталії і тоді він написав явку з повинною. Але в ході слідства Черниш відмовився від свідчень.

Однак слідство зібрало доказову базу, і справу Черниша направили до суду для розгляду по суті.

У пари залишилася дитина півтора року.

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Автор: Денис Прядко