Слідчі перевіряють його причетність до незаконного обігу наркотиків.

У Росії житель Краснодарського краю під час затримання обстріляв поліцейського з травматичного пістолета та відрізав собі язик.

Про це повідомляє управління Слідчого комітету Росії (СКР) по регіону.

Відносно чоловіка порушено кримінальну справу за статтею 318 (застосування насильства щодо представника влади, небезпечного для життя або здоров'я) КК РФ.

Зазначається, що інцидент стався 30 липня. Оперуповноважений управління з контролю за обігом наркотиків на вулиці в хуторі Леніна зажадав зупинитися підозрілого чоловіка. У відповідь на це той відкрив вогонь з травматичної зброї, а потім зник. У результаті співробітник поліції отримав синці в області стегна та тулуба.

Читайте такожСкаржився на "чіп у голові": у Росії наркоман скинув сина з п'ятого поверху (відео)Незабаром потерпілий упізнав підозрюваного, ним виявився 29-річний місцевий житель. При затриманні він заподіяв собі тілесні ушкодження, відрізавши частину язика. На цей час його життю нічого не загрожує.

Чоловік поміщений під варту. Слідчі перевіряють його причетність до незаконного обігу наркотиків.

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Автор: Катерина Шварц