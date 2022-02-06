Стовп чоловік здав на брухт, деталі світлофора викинув, а сонячну батарею, від якої живився пристрій, вирішив забрати собі.

Житель російського Омська викрав світлофор на сонячній батареї, щоб повернути собі електроенергію.

Як повідомляє прес-служба міського УМВС, до поліції звернувся сторож школи на вулиці Усадебній. Вранці він виявив на території навчального закладу два погнутих знаки пішохідного переходу і зникнення односекційного миготливого світлофора.

На місці події з'ясувалося, що до крадіжки може бути причетний вже відомий оперативникам 39-річний житель Ленінського округу: раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення побоїв і загрозу вбивством.

Фігуранта затримали вдома, коли він саме досліджував викрадену техніку.

"Дізнавач встановила, що омичу відключили електрику за несплату, і він вирішив використовувати як джерело електроенергії сонячну батарею світлофора. Ножівкою спиляв металевий стовп, здав його в пункт прийому брухту, а знаки і сам світлофор викинув. Сума збитку склала 56 500 рублів (близько 21 000 грн - УНІАН)", - йдеться в повідомленні поліції.

Слідчі порушили кримінальну справу за ч.1 ст 158 КК РФ "Крадіжка". Все викрадене повернули організації, яка обслуговує світлофорні об'єкти.

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