У Росії затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві знайомого під час окультного ритуалу.
Читайте такожУ Росії "маг", який чує голоси, підірвав саморобну бомбу в паркуПро це повідомляє СУСК Росії по Астраханській області.
За версією слідства, житель Астрахані вирішив виконати окультний ритуал, щоб помиритися з дружиною. Для цього йому потрібно було закопати їх особисті речі в безлюдному місці за межею міста.
Увечері 26 квітня чоловік покликав з собою знайомого, і вони разом пішли в лісосмугу. Під час викопування ями він негативно висловився про даний обряд і дружині чоловіка, вони посварилися, а потім побилися.
«В ході бійки підозрюваний не менше чотирьох разів вдарив астраханця сокирою в область голови і шиї, а потім накрив тіло гілками і зник з місця злочину», - йдеться в повідомленні.
Підозрюваного затримали. Встановлено, що раніше він був оголошений у федеральний розшук за підозрою в шахрайстві.
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