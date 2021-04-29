Встановлено, що раніше він був оголошений у федеральний розшук за підозрою в шахрайстві.

У Росії затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві знайомого під час окультного ритуалу.

Читайте такожУ Росії "маг", який чує голоси, підірвав саморобну бомбу в паркуПро це повідомляє СУСК Росії по Астраханській області.

За версією слідства, житель Астрахані вирішив виконати окультний ритуал, щоб помиритися з дружиною. Для цього йому потрібно було закопати їх особисті речі в безлюдному місці за межею міста.

Увечері 26 квітня чоловік покликав з собою знайомого, і вони разом пішли в лісосмугу. Під час викопування ями він негативно висловився про даний обряд і дружині чоловіка, вони посварилися, а потім побилися.

«В ході бійки підозрюваний не менше чотирьох разів вдарив астраханця сокирою в область голови і шиї, а потім накрив тіло гілками і зник з місця злочину», - йдеться в повідомленні.

Підозрюваного затримали. Встановлено, що раніше він був оголошений у федеральний розшук за підозрою в шахрайстві.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц