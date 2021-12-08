У цей момент жінка була п'яною, вона залишила дитину у воді і вийшла на берег.

У РФ п'яна горе-мати намагалася втопити свого дворічного сина в річці через те, що малюк впустив у воду телефон. Жінка з головою занурювала дитину у воду, завела його на глибину і вийшла на берег, залишивши його одного.

За даними російським ЗМІ, які посилаються на Слідчий комітет Росії, інцидент стався в Алтайському краї.

Так, у червні 2020 року жінка разом зі своїм маленьким сином відпочивала біля річки в компанії друзів. Росіянка випивала, а щоб малюк не заважав, вона дала йому телефон. Хлопчик випадково впустив гаджет в річку, через що п'яна горе-мати прийшла в лють.

Жінка взяла сина на руки та зайшла з ним у річку. Вона відійшла від берега, після чого кілька разів занурювала дитину у воду з головою. Росіянка залишила дитину одну на глибині та вийшла на берег. Малюк борсався у воді й ледь не потонув, його врятував чоловік, який випивав разом з горе-матір'ю.

Читайте також"Біжи або помри": у Росії серед дітей набирає обгортів нова смертельно небезпечна гра (відео)В ході слідства було встановлено, що жінка постійно била малюка і знущалася з нього морально. Вона вимагала від дворічної дитини повної слухняності, а за найменшу провину жорстоко карала. Свою провину росіянка не визнала навіть на суді. Горе-матері, яка намагалася втопити маленького сина через телефон, присудили вісім років колонії.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що російським дітям у садочку та школі готують їжу на чорній воді. Місцеві кажуть, що брудну воду їм доводиться пити протягом багатьох місяців.

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Автор: Віолетта Орлова