Місцеві жителі кажуть, що брудну воду їм доводиться пити упродовж багатьох місяців, ще й платити за неї.

Жителі селища Ксенівка в Забайкальському краї (РФ) скаржаться на брудну, чорну воду, яку їм завозять з місцевої водойми - зокрема, в садок і школу.

Про це пише ІА "Чита.Ру".

"На самій цій водоймі, швидше за все, немає жодних фільтрів, і вода брудна. І поки не замерзла місцева річечка Берьозовка, воду возили нормальну. А тепер Берьозовка замерзла, і почали возити воду з водойми. А вода не те що іржава, а просто дуже брудна. Відчуття, що нас хочуть отруїти. Таку воду і в садок возять, і до школи. На цій воді кухарі готують їжу в їдальні тощо", - розповів журналістам житель селища.

Жителі також опублікували в мережі звернення до губернатора Олександра Осипова. За їхніми словами, брудну воду доводиться пити упродовж багатьох місяців, при цьому ще й платити по 70 рублів за 200 літрів.

"Їй навіть митися і прати не можна, а ми п'ємо її і напуваємо наших дітей, і платимо гроші", - скаржаться люди.

Вони стверджують, що голова селища і депутати не звертають увагу на проблему. Журналістам влада ще не прокоментувала ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, раніше чорна вода почала текти у квартирах в анексованому Росією Сімферополі. А у венесуельців замість води з кранів пішла чорна рідина.

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Автор: Катерина Комолова