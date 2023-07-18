Зокрема і затопило місце для куріння Держдуми.

У цей день Москву заливає сильними дощами. Сьогодні, 18 липня, у столиці Росії за одну годину випала чверть місячної норми опадів.

З такою кількістю води не впоралися будівлі державних структур. Як повідомляє прокремлівське видання РИА Новости, під час наради у Раді Федерації зі стелі почала крапати вода.

Спочатку сенатори поставили на стіл пластикову склянку, потім замінили її відром через суттєві опади на стіл. Також паралельно воду намагалися витирати серветками.

Також схожа ситуація і в будівлі Держдуми. Там на останньому поверсі видно потьоки від надмірних опадів, а зі сходового прольоту крапає вода. Окрім цього повністю затопило місце для куріння чиновників країни-терористки.

Наразі у Москві продовжується злива з грою, яка су продовжується поривами вітру. Синоптики прогнозують, що негода триватиме і завтра.

Негода у Москві: що відомо

18 липня столицю РФ накрили сильні опади, котрі спричинили повінь у місті. Потоки води настільки сильні, що зносять автомобілі, котрі стоять на вулицях.

Спеціалісти з управління справами президента РФ намагаються вирішити проблему з протіканням дахів у державних структурах. Там повідомили, що зроблять це "оперативно".

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