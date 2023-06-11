Ворог намагається не допустити прориву своєї оборони і просування Сил оборони на Таврійському напрямку, тому вдається до підриву менших водосховищ і дамб на Новопавлівському напрямку.

Речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень розповів, що коять російські окупанти на річці Мокрі Яли. Він зазначив, що окупанти підривають менші дамби.

"Ворог використовує будь-які способи, щоб не допустити прориву своєї оборони і просування Сил оборони на Таврійському напрямку, саме тут, на Новопавлівському напрямку. Після підриву Каховської ГЕС і техногенної катастрофи, з якою ми зараз боремося, йде подальший підрив (ворогом - УНІАН) менших водосховищ і дамб",- повідомив Шершень в ефірі інформаційного телемарафону.

Він нагадав про ситуацію в районі населеного пункту Карлівка, коли там теж була пошкоджена дамба і без води залишилося дуже багато населених пунктів на Донеччині.

"Тепер маємо інформацію про те, що біля населеного пункту Новодарівка ворог підірвав дамбу і це призвело до затоплення обох берегів річки Мокрі Яли. Однак, на ведення наших контрнаступальних дій, ця ситуація не впливає",- пікреслив Шершень

Підрив Каховської ГЕС - головні новини

Російські загарбники 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС, внаслідок цього вода почала затоплювати низку населених пунктів. Найбільше постраждала тимчасово окупована росіянами лівобережна частина Херсонської області.

9 червня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ворог підірвав Каховську дамбу, щоб ЗСУ не пішли в контрнаступ на Херсонському напрямку.

Як зазначив командувач Об’єднаних сил української армії генерал-лейтенанта Сергій Наєв, підрив Каховської дамби не зашкодить наступу українських захисників.

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