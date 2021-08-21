Ольга Скабєєва ніяк не може заспокоїтися через відому пісеньку про Путіна, яку виконали українські військові.

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва знову влаштувала істерику. З себе її вивело Міністерство оборони України, яке підтвердило, що відео з відомою піснею про президента Російської Федерації Володимира Путіна у виконанні українських військових не фейк.

На це звернув увагу у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

"В українській армії офіційно визнали, що відео не фейк. Більш того, сьогодні була (20 серпня, - ред.) нова репетиція й ці сволоти знову вийшли, сподіваючись на транзит газу, з цими пекельними кричалками. Вони в захваті, вони пишаються, а найбільш пробиті стверджують, що це має стати офіційним армійським привітанням", - обурилася Скабєєва.

При цьому вона назвала президента України Володимира Зеленського чортом та захотіла, щоб він знайшов й покарав винних, а після публічно вибачився.

Читайте такожПісня про Путіна: з'явилися нові відео репетиції параду в Києві з інших ракурсів"Зеленський як голова держави і як верховний головнокомандувач, який повинен контролювати армію, зобов'язаний знайти винних, покарати цих людей та публічно вибачитися. Поки цього не станеться, будь-які розмови безглузді. І цей чорт заявив, що президент Росії занадто емоційний. Зеленський заявив", - заявила пропагандистка.

Як раніше повідомляв УНІАН, на репетиції параду до Дня Незалежності військові відточували українські вітання та національні гасла. Під час цього вони також проскандували матірну кричалку про Путіна.

Автор: Анастасія Горбачова