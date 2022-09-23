З собою учасники акції взяли триколори, георгіївські стрічки та тематичні плакати з написами "Своїх не кидаємо", а також прапори ЛДПР.

У Москві проходить мітинг на підтримку псевдореферендумів на окупованих територіях України. Російські пропагандисти називають це "патріотичною акцією".

Про це пише кремлівський ресурс Russia Today і столичне видання Москва 24.

Судячи з фото і відео, опублікованих в мережі, на мітинг зібралися близько тисячі росіян.

Відео дня

З собою учасники акції взяли триколори, георгіївські стрічки та тематичні плакати з написами "Своїх не кидаємо", а також прапори ЛДПР.

На захід були запрошені рашистські артисти Юлія Чичеріна та Володимир Машков.

"Референдуми" на окупованих Росією територіях

Російські окупанти запланували 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Путін підтримав проведення псевдореферендумів в окупованих районах України після військової поразки РФ в Харківській області. Після чого в Кремлі пригрозили ядерним ударом у разі "посягання" на анексовані території.

Міжнародне співтовариство засудило наміри російських окупантів. Зокрема, країни "Великої сімки" і Європейського Союзу заявили, що введуть санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій українській території.

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