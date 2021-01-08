Труп дівчинки знайшли під вікнами будинку на півночі міста / ua.depositphotos.com
У четвер, 7 січня, в Москві виявили тіло 15-річної школярки.
Про це повідомляє РИА Новости, посилаючись на джерело в правоохоронних органах.
Труп дівчинки знайшли під вікнами будинку на півночі міста. За попередніми даними, вона покінчила життя самогубством. Обставини події встановлюються.
Старший помічник керівника СК Росії по столиці Юлія Іванова розповіла, що слідчі порушили кримінальну справу за статтею 110 КК РФ («доведення до самогубства»).
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