Він, нібито хотів донести їм оцінку роботи оборонних заводів у "подібній ситуації під час Великої Вітчизняної війни".

Опальний заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв зачитав директорам оборонних підприємств телеграму диктатора Йосипа Сталіна.

Фрагмент скандального виступу сам Медведєв опублікував у Телеграм-каналі, зазначивши, що цей лист він озвучив на засіданні робочої групи Військово-промислової комісії.

"Прошу вас чесно і вчасно виконувати замовлення з постачання корпусів на танки… Якщо ви опинитеся порушниками свого обов'язку перед Батьківщиною, почну вас громити як злочинців, які нехтують честю та інтересами своєї Батьківщини. Не можна терпіти, щоб наші війська страждали на фронті від нестачі танків, а ви в далекому тилу прохолоджувалися і ледарювали", - процитував Медведєв Сталіна.

За словами Медведєва, він хотів донести до учасників засідання, як оцінювали роботу заводів у "подібній ситуації під час Великої Вітчизняної війни".

Інші витівки Медведєва

Дмитро Медведєв - головне джерело кринжових новин з РФ. Нещодавно він заявив, що російські танки Т-90М "Прорив" кращі за західні Leopard, Challenger та Abrams. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко присоромив його за цю брехню.

Згодом Медведєв розплювався отрутою через видачу ордера Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна. Він пригрозив Гаазі ударом гіперзвукової ракети.

За кілька днів він продовжив публічну "істерику" через рішення Міжнародного кримінального суду Гааги видати ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна і анонсував "удар" по Бундестагу.

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