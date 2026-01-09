'Орєшнік' по Львову - однаковий виклик і для Варшави, і для Будапешта, - Зеленський

Президент наголосив, що повинна бути система спільних дій та спільного захисту.

Показове використання Росією "Орєшніка" близько до кордонів Європейського Союзу - це виклик і для Варшави, і для багатьох інших столиць. Про це у своєму вечірньому відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський, який нагадав, що Росія застосувала ракету "Орєшнік" проти Львівської області.

"Це знову було показово близько до кордонів Євросоюзу, а це - якщо з точки зору застосування балістики середньої дальності - однаковий виклик і для Варшави, і для Бухареста, і для Будапешта, і для багатьох інших столиць", - сказав він.

Глава держави підкреслив, що усім варто розуміти однаково, і однаково серйозно, що якщо росіяни "навіть не намагаються придумати правдоподібну причину для використання такої зброї, то особистими звʼязками чи будь-якою риторикою від цього не закриєшся".

"Повинна бути система спільних дій, система спільного захисту, реально дієва. Чи є у нас зараз така система? Питання без відповіді, бо всі в Європі - є один і той же сумнів: чи будуть захищати його столицю, якщо Путіну щось ударить в голову", - наголосив Зеленський.

Росія затосувала "Орешнік" проти України

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України встановила місцезнаходження уламків російської балістичної ракети, якою росіяни вдарили по території Львівської області в ніч на 9 січня.

У СБУ зауважили, що за попередньою інформацією, виявлені комплектуючі належать до ракетного комплексу "Орєшнік".

Серед знайденого, зокрема, блок стабілізації та наведення, запчастини з двигунної установки, фрагменти механізму орієнтації та сопла з платформи блоку розведення.

