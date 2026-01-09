'Сигнал Європі': в NYT припустили, навіщо РФ завдала по Україні удару 'Орєшніком'

Видання зазначило, що Росія таким чином загострює бойові дії в Україні.

Міністерство оборони Росії заявило в п'ятницю, що завдало удару по західній Україні балістичною ракетою середньої дальності, здатної нести ядерну боєголовку. Як йдеться в статті The New York Times, це є загрозливим попередженням від президента Росії Володимира Путіна на тлі активізації переговорів під егідою США щодо припинення війни.

Видання зазначило, що це вже другий випадок за час повномасштабної війни, коли Москва застосувала ракети типу "Орєшнік".

"Вибір західної України – поблизу кордону з Польщею, членом ЄС і НАТО – як цілі, здається, мав на меті надіслати сигнал Європі, яка активно підтримує Київ у переговорах щодо врегулювання конфлікту", - йдеться в статті.

Більше того, на думку видання, цим ударом Росія ескалює бойові дії в Україні, тоді як стимано реагує на виклики в інших регіонах світу, зокрема у Венесуелі.

В матеріалі згадується, що минулого тижня адміністрація Трампа усунула з посади союзника Росії, президента Ніколаса Мадуро. Окрім цього, в середу, 8 січня, США затримали в Північній Атлантиці нафтовий танкер під російським прапором, який Вашингтон вніс до списку санкцій за незаконні поставки нафти.

У п'ятницю, 9 січня, Росія заявила, що використовувала ракету "Орєшнік" та іншу зброю для удару по об'єктах, пов'язаних з виробництвом дронів та енергетичною інфраструктурою в Україні.

Рано вранці поблизу західного міста Львів пролунали вибухи після того, як українські військові попередили про можливий запуск ракети з російського стратегічного ядерного полігону "Капустин Яр", що знаходиться поблизу Каспійського моря.

Видання поділилося, що ракетний комплекс "Орєшнік" може нести звичайні або макетні боєголовки на додаток до ядерних. Секретар комітету з питань оборони та розвідки Верховної Ради України Роман Костенко повідомив, що боєголовки, використані в п'ятницю, не містили вибухівки.

Тому, видання зробило припущення, що Росія запустила ракету в основному з метою надіслати сигнал, який деякі європейські чиновники розцінили як погрозу.

Також в статті зазначається, що міністерство оборони Росії назвало удар відповіддю на спробу України минулого місяця атакувати одну з резиденцій Путіна в Росії. Проте українські чиновники назвали заяви Кремля про атаку на резиденцію брехнею. На їхню думку, Москва таким чином намагається зірвати мирні переговори й не виключили, що Росія може шукати привід для посилення ударів.

Примітно, що в американській розвідці дійшли висновку, що немає доказів того, що така атака на резиденцію Путіна мала місце.

Вказується, що президент України Володимир Зеленський зажадав від світової спільноти вжити заходів для покарання Росії у відповідь на удар:

"Необхідна чітка реакція світу. Перш за все від Сполучених Штатів, до сигналів яких Росія дійсно прислухається. Росія повинна отримати сигнали про те, що її обов'язок – зосередитися на дипломатії, і повинна відчувати наслідки кожного разу, коли вона знову зосереджується на вбивствах і знищенні інфраструктури", - зазначив Зеленський.

Раніше УНІАН повідомляв, що Служба безпеки України показала уламки балістичної ракети "Орєшнік". В повідомленні вказується, що серед знайденого: блок стабілізації і наведення (фактично це "мізки" ракети), запчастини з двигунної установки, фрагменти механізму орієнтації та сопла з платформи блоку розведення. Слідчі кваліфікують застосування цієї зброї по цивільній інфраструктурі як воєнний злочин. В СБУ заявили, що Росія намагалася знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов.

Також ми писали, що в мережі опубліковано відео момента атаки російською балістичною ракетою "Орєшнік" одного з об'єктів у Львівській області. В Росії заявили, що ракета нібито знищила цей об'єкт критичної інфраструктури. Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що балістична ракета рухалась зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину.

