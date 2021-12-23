Путін поностальгував про СРСР, говорячи про обов'язкову вакцинацію.

Президент Російської Федерації Володимир Путін висловився про обов'язкову вакцинацію і противників щеплень від коронавірусу.

Про це йшлося на великій прес-конференції президента РФ.

Так, розмірковуючи про високу смертність від коронавірусу в Росії, Путін поскаржився на низький рівень вакцинації.

"Смертність висока від чого? Так рівень вакцинації, імунітету колективного у нас низький. 59,4%. Наші сусіди говорять про необхідність досягнення 90-95%. Ось вам результат", - сказав він.

Читайте також"Це називається ревакцинація": Путін отримав третю дозу "супутника"Путін з ностальгією згадав про обов'язкову вакцинацію в Радянському Союзі.

"Ну я вже говорив про це: за радянських часів ніхто не питав. Шльоп-шльоп, все, пішли", - сказав він.

Водночас президент РФ впевнений, що тиснути на населення і зобов'язувати вакцинуватися не потрібно.

Він звинуватив політиків у спробі підвищити рейтинг, пропагуючи боротьбу з вакцинацією, і закликав їх "зайняти принципову позицію, а не крутити хвостом".

Нагадаємо, в Росії використовують вакцини власного виробництва "Спутник V" і "Спутник Лайт". Вакцини не визнали ні ВООЗ, ні європейські країни, ні США.

Вас також можуть зацікавити новини: