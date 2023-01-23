Нове керівництво отримали Західний та Південний військові округи.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу несподівано змінив командування Західного і Південного військових округів.

Як повідомляє російське видання РБК, кадрові зміни у військовому командуванні РФ підтвердили кілька інформованих джерел, зокрема у Міноборони.

За даними ЗМІ, генерал-полковник Сергій Кузовлєв очолив Південний військовий округ. Західний військовий округ, яким раніше командував Сергій Кузовлєв, очолив генерал-лейтенант Євген Никифоров.

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Кадрові новини з армії РФ

Нещодавно в командуванні РФ сталася показова кадрова зміна - начальника Генштабу Валерія Герасимова призначили командувачем окупаційними військами в Україні.

Герасимов обійняв цю посаду 11 січня. За даними ГУР, кремлівський диктатор Володимир Путін доручив Герасимову захопити Луганську і Донецьку області до березня.

Західні експерти вважають, що зміна керівництва в армії — це не тільки результат військових невдач Росії, але і наслідок боротьби за вплив в оточенні президента РФ.

У Пентагоні вважають, що кадрові перестановки підтверджують "системні проблеми, з якими російські військові зіткнулися з початку цього вторгнення".

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