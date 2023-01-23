Міністр оборони Росії Сергій Шойгу несподівано змінив командування Західного і Південного військових округів.
Як повідомляє російське видання РБК, кадрові зміни у військовому командуванні РФ підтвердили кілька інформованих джерел, зокрема у Міноборони.
За даними ЗМІ, генерал-полковник Сергій Кузовлєв очолив Південний військовий округ. Західний військовий округ, яким раніше командував Сергій Кузовлєв, очолив генерал-лейтенант Євген Никифоров.
Кадрові новини з армії РФ
Нещодавно в командуванні РФ сталася показова кадрова зміна - начальника Генштабу Валерія Герасимова призначили командувачем окупаційними військами в Україні.
Герасимов обійняв цю посаду 11 січня. За даними ГУР, кремлівський диктатор Володимир Путін доручив Герасимову захопити Луганську і Донецьку області до березня.
Західні експерти вважають, що зміна керівництва в армії — це не тільки результат військових невдач Росії, але і наслідок боротьби за вплив в оточенні президента РФ.
У Пентагоні вважають, що кадрові перестановки підтверджують "системні проблеми, з якими російські військові зіткнулися з початку цього вторгнення".