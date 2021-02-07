У Москві поліція рік переглядала мультики про Шрека, відбираючи піратські версії.
Про це повідомляє Telegram-канал "Mash".
"Група експертів протягом року проводила дослідження цих дисків. Після того як було проведено це дослідження, дані диски вже групою експертів були визнані контрафактною продукцією. Якість аудіо- та відеодоріжок не відповідає ліцензійним зразкам", - з гордістю повідомила начальник відділу експертних досліджень авторських та суміжних прав Ірина Ізумрудська.
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"Близько року тому знайшли вантажівку, а потім і цілий склад з піратськими DVD-дисками з фільмами з нульових. Слідчі з експертами кілька місяців влаштовували кіновечора зі "Шреком", "Котом у чоботях" та іншими хітами. Встановили - підробка", - йдеться в повідомленні "Mash".
На цей час поліція перемолола 2,3 мільйона дисків з мультфільмами, а упаковки від них відправили в переробку.
"Господаря раритету залучають за порушення авторських прав за 146 статтею. Збиток оцінили в 100 мільйонів, справу розслідують", - повідомили в матеріалі.
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