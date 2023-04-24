Пропагандистка намагалася підтвердити байку про "героїчну" службу Пєскова-молодшого в рядах терористів, але зробила все тільки гірше.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян вирішила публічно підтвердити, що син путінського прес-секретаря Дмитра Пєскова дійсно служив у "Групі Вагнера", але в підсумку лише посіяла додаткові сумніви.

"Я знаю, що Саша, син Пєскова, пішов туди служити сам, з повного благословіння і в якомусь сенсі навіть заохочення Пєскова. Це до безлічі питань. І на багато питань відповідає", - заявила пропагандистка в ефірі телебачення.

Не зрозуміло, на які питання відповідає твердження Симоньян. Але зрозуміло, що її слова породжують нові питання і сумніви. А все тому, що сина Дмитра Пєскова звуть зовсім не Саша, а Микола.

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Як син Пєскова у "Вагнері" служив

Минулого тижня ватажок "Групи Вагнера" Євген Пригожин приголомшив заявою, нібито син путінського спікера Дмитра Пєскова - Микола Пєсков - пішов добровольцем в це угруповання і нібито кілька місяців провів на фронті артилеристом на РСЗВ "Ураган".

Однак незабаром з'ясувалося, що лінією фронту для Пєскова-молодшого була Москва, а в ролі установки залпового вогню виступила дорога іномарка, на якій він встиг нахапати штрафів за перевищення швидкості в той самий час, коли нібито воював в Україні.

Тоді вже сам Дмитро Пєсков публічно заявив, що його син дійсно був на фронті в загонах "Вагнера".

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