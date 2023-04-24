Втім, деталей "таємної служби" сина у ПВК "Вагнер" він уникнув.

Прес-секретар диктатора Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що його син Микола нібито брав участь у війні проти України.

Як повідомляють російські ЗМІ, Пєсков обмежився прямим підтвердженням, відмовившись від деталей нібито "служби" свого сина.

"Він відслужив у збройних силах свого часу... Зараз він ухвалив таке рішення (воювати у "Вагнері" - УНІАН). Так, справді він брав участь у "спеціальній військовій операції". Більше я не хотів би говорити, це не стосується моєї роботи", - сказав Пєсков.

Син Пєскова у "Вагнері" - що відомо

Кілька днів тому Євген Пригожин відзначився "сенсаційною" заявою - син прес-секретаря РФ Дмитра Пєскова нібито був його найманцем.

Разом з тим, восени минулого року соратники російського опозиціонера Олексія Навального подзвонили йому і від імені воєнкома запросили підійти на огляд до військкомату. Втім Пєсков-молодший відмовився.

Потм російські журналісти з'ясували деталі про "таємну службу" сина Пєскова Миколи у "Вагнері". Як доказ його "вагнерівської кар'єри" росіянам показали скриншот з інтерв'ю найманця з Чебоксарів топ-пропагандисту РФ Володимиру Соловйову. Одночасно нібито зі "службою" у "Вагнері" Пєсков-молодший ганяв на своєму електрокарі по Москві, отримуючи штрафи.

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