Син найближчого союзника російського президента Ілля Медведєв вступив до лав "Єдиної Росії" після того, як США відкликали його візу у зв'язку з введеними санкціями проти путінської еліти.
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.
21 червня Іллі вручили партквиток. У відповідь син Медведєва пообіцяв розвивати "аматорський" спорт, освіту та охорону здоров'я.
У Медведєва підтримали його вступ до партії:" Ненормально, коли рідні російського керівництва займають невиразну позицію", - заявив помічник політика.
5 червня з'явилася інформація про відкликання Сполученими Штатами візи Іллі. Медведєв старший дану подію ніяк не коментує.
Дмитро Медведєв регулярно робить українофобські заяви й повністю підтримує агресію Росії.
Його випади в бік західних політиків теж сповнені образ. Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген вже відкрито назвав колишнього президента РФ "клоуном": "Медведєв сьогодні - клоун, вибачте, що я повинен вимовити це вголос".
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