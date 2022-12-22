Кремлю переговори Байдена і Путіна не сподобалися, оскільки не було "реальних закликів до миру".

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва, реагуючи на поїздку Володимира Зеленського у США, відзначилася новою заявою - пропонує починати наступ, поки український президент в роз'їздах.

У "спеціальному випуску" на росТБ кремлівська пропагандистка заявила, що у Росії з'явився хороший шанс негайно почати ще одне вторгнення в Україну.

"Вже сьогодні Зеленський відправиться до Великої Британії, потім до Франції, потім до Німеччини. Мета все та ж: отримання важкої техніки і ракет дальністю 300+ км. Тобто, Зеленський практично тиждень проведе у роз'їздах, а значить треба брати Київ", - сказала Скабєєва.

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Поїздка Зеленського в США

21 грудня український президент Володимир Зеленський відвідав Білий дім, де зустрівся з американським колегою Джо Байденом, держсекретарем Ентоні Блінкеном і радником Байдена з нацбезпеки Джейком Салліваном.

Це була перша закордонна поїздка Зеленського з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Після зустрічі обидва президенти перейшли на розмову тет-а-тет, обговоривши бачення закінчення війни. За результатами бесіди Зеленський і Байден провели прес-конференцію: Байден оголосив передачу Україні ЗРК Patriot, Зеленський - подякував американцям за військову допомогу.

Також Зеленський виступив перед Конгресом.

ЗМІ писали, що Зеленський відправиться за важкою технікою для ЗСУ й у інші західні країни.

З цього приводу "завили на болотах". Кремлю переговори Байдена і Путіна не сподобалися, оскільки не було "реальних закликів до миру".

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