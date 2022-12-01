Втім, вона закликала "тиснути і давити", щоб Україна сама просила про мир.

Російські пропагандисти раптово задумалися про наслідки, які чекають їх персонально після того, як Україна звільнить свої території та переможе у війні, яку розв'язав диктаторський режим Володимира Путіна.

В ефірі однієї з програм топ-пропагандистка Ольга Скабєєва раптом усвідомила, що після поразки в Україні Росію чекають репарації, ізоляція, а кожного, хто підтримував війну та сприяв злочинному режиму Путіна, доведеться відповідати за свої вчинки.

"Ми не допускаємо, навіть вголос не вимовляємо, але, якщо раптом щось відбудеться і наша країна не зможе перемогти, то претензії висунуть усім без винятку, незалежно від того, чи вони перебувають у межах РФ, чи за межами РФ. Просто, тих, хто за межами, відразу арештують, незалежно від того, чи є вони пособниками путінського режиму, чи просто поруч проходили. Винними будемо усі", - істерично заявила Скабєєва.

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Саме тому вона бачить єдиний вихід із ситуації - продовжувати бомбити Україну, бо на кону "існування РФ та життя кожного її громадянина".

"Щоб без Гаазьких трибуналів, відкриттів кримінальних проваджень, компенсацій, репарацій, щоб нічого цього не було, потрібна така активізація бойових дій, так треба тиснути і давити, щоб вони зверталися до нас для перемир'я чи встановлення миру", - заявила Скабєєва.

Війна з Росією: головні новини

24 лютого Росія повномасштабно вторглася в Україну без оголошення війни. Роспропаганда назвала це "спеціальною військовою операцією". Термін "війна" в РФ заборонено використовувати.

Україна на законодавчому рівні відмовилася йти на переговори з Путіним, хоча Росія просила про перемовини.

Радник голови ОП Михайло Подоляк рішуче заявив, що Київ буде домовлятися з Кремлем лише на своїх умовах. Однією з таких умов Подоляк назвав повне виведення російських військ з території України.

Також були чутки про те, що нібито Білий дім просить Україну бути відкритою до переговорного процесу з країною-терористом.

Сьогодні ж міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заперечив факт, що Кремль просив переговорів з Києвом. Водночас він зазначив, що Росія "готова слухати" іншу сторону.

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