Дівчина образала бортпровідників, плювалася та вигукувала антивоєнні гасла.

П'яна росіянка перетворила нудний багатогодинний переліт з Бангкока в Москву на перформанс.

Як повідомляє Телеграм-канал "База", росіянка зайшла на борт цілком тверезою, але під час перельоту почала пити віскі, куплене заздалегідь у дьюті-фрі.

Майже весь політ дівчина вигукувала антивоєнні гасла та лаялася на бортпровідників. Також вона встигла посваритися з кількома пасажирами та запропонувати їм вийти розібратися після прильоту.

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Зокрема, дівчина кричала, що вона "із Рассії", як і її мати. А згодом згадала і про війну, яку Росія розв'язала проти України.

"Слава Україні! Героям Слава! Це не спеціальна військова операція, це напад Росії на незалежну державу", - кричала дівчина на увесь літак.

Стюардам довелося зв'язати дівчині руки та ноги, а після прильоту – здати в поліцію.

Інші курйози в літаку

Раніше п'яний чоловік помочився на попутницю бізнес-класу рейсу Air India. Через кілька тижнів після інциденту та після скарги постраждалої авіакомпанія домоглася порушення справи проти дебошира і рекомендувала внести його до списку осіб, яким заборонені польоти.

Перед цим пасажир літака, що летів з Єгипету до Харкова, закурив на борту електронну сигарету. Це не сподобалося одній з пасажирок, яка обматюкала його за скоєний вчинок.

А вчителька зі США провела майже п'ять годин у туалеті літака, який прямував до Ісландії. У жінки під час польоту виявили COVID-19.

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