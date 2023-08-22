Відзначається, що дрон мав характерні написи та колірну гамму.

Уламки жовто-блакитного невідомого безпілотного літального апарату переполошили жителів Тверської області Російської Федерації. Дрон забрали співробітники Федеральної Служби безпеки Росії.

"БПЛА літакового типу довжиною близько метра вранці 21 серпня знайшов пенсіонер з села Рудня Жарковского району", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу Baza.

На оприлюднених фото видно, що у синьо-жовтого безпілотника зламане крило. Крім того, на дроні було два написи "Слава Україні" та "Героям слава". Уламки БПЛА забрали співробітник ФСБ Росії.

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Атака безпілотників на Тверську область - що відомо

27 травня 2023 року в Російській Федерації заявили, що нібито українські безпілотні летальні апарати атакували Тверську область Росії. При цьому удар припав нібито на нафтопереробну станцію нафтопроводу "Дружба".

Відзначається, що інцидент стався недалеко від села Єрохіно. Там нарахували два "ворожих" дрона. Перший БПЛА врізався в будівлю маслоцеху, після чого стався вибух. В результаті інциденту було пошкоджено дах і стіна будівлі. Другий БПЛА впав на землю та вибухнув.

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