У Москві автослюсарю два рази за новорічні свята діставали гайковий ключ із заднього проходу.
Про це повідомляє видання Baza.
Працівник однієї зі столичних ремонтних майстерень вперше прийшов до медиків наприкінці грудня і попросив витягти з нього інструмент. За словами чоловіка, він "впав" на гайковий ключ випадково.
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Під час новорічних свят пацієнт знову звернувся в приймальне відділення і розповів, що гайковий ключ знову опинився в його задньому проході. За словами потерпілого, він випивав з колегами в автосервісі, потім між ними зав'язалася бійка, в результаті якої ключ потрапив в нього.
Лікарі знову витягли інструмент, який пацієнт забрав з собою.
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