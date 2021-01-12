Вперше слюсар пояснив, що нібито впав на гайковий ключ. Вдруге ключ в задній прохід йому нібито потрапив під час застілля з друзями.

У Москві автослюсарю два рази за новорічні свята діставали гайковий ключ із заднього проходу.

Про це повідомляє видання Baza.

Працівник однієї зі столичних ремонтних майстерень вперше прийшов до медиків наприкінці грудня і попросив витягти з нього інструмент. За словами чоловіка, він "впав" на гайковий ключ випадково.

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Під час новорічних свят пацієнт знову звернувся в приймальне відділення і розповів, що гайковий ключ знову опинився в його задньому проході. За словами потерпілого, він випивав з колегами в автосервісі, потім між ними зав'язалася бійка, в результаті якої ключ потрапив в нього.

Лікарі знову витягли інструмент, який пацієнт забрав з собою.

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Автор: УНІАН