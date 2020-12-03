Експертиза показала ймовірну причину смерті під час стріму російського блогера Стаса Решетнікова (Reeplay) його вагітної подруги Валентини Григор'євої.
Читайте такожСпливли моторошні подробиці смерті дівчини в прямому ефірі в РосіїЯк повідомляє РЕН ТВ, в організмі дівчини виявлені наркотики та велика кількість алкоголю.
Зокрема, в крові загиблої є сліди мефедрону, амфетаміну, канабісу. За попередніми даними, ймовірною причиною смерті Григор'євої стала зупинка серця від отруєння, а переохолодження було обтяжуючим фактором.
За іншою інформацією, дівчина загинула від переохолодження та черепно-мозкової травми.
«Блогер Reeplay до смерті побив свою дівчину, перед тим, як викинути її на вулицю на мороз.. Судмедексперти виявили у неї в голові так звану субдуральну гематому - такий вид гематом характерний для черепно-мозкових травм. Крім цього у Валі знайшли на тілі безліч синців і саден», - пише Telegram-канал Baza.
Також наголошується, що у самого блогера в організмі виявлені мефедрон і алкоголь. Разом з тим, за інформацією Telegram-каналу Mash, у нього не знайшли наркотиків в організмі. Експертиза показала наявність алкоголю в крові - 0,56 мг/літр.
У ніч на 2 грудня Григор'єва брала участь у треш-стрімі Решетнікова – формат, в якому учасники за гроші виконують завдання глядачів у прямому ефірі.
Смерть в прямому ефірі: що відомо
- Блогер Reeflay кілька годин вів стрім з квартири з тілом померлої подруги.
- Він не став вимикати камеру навіть після того, як прибулі на місце подій медики констатували смерть дівчини.
- Під час одного з попередніх ефірів на початку листопада дівчина розповіла, що вагітна.
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