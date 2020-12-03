У крові загиблої знайшли сліди мефедрону, амфетаміну, канабісу та великої кількості алкоголю.

Експертиза показала ймовірну причину смерті під час стріму російського блогера Стаса Решетнікова (Reeplay) його вагітної подруги Валентини Григор'євої.

Читайте такожСпливли моторошні подробиці смерті дівчини в прямому ефірі в РосіїЯк повідомляє РЕН ТВ, в організмі дівчини виявлені наркотики та велика кількість алкоголю.

Зокрема, в крові загиблої є сліди мефедрону, амфетаміну, канабісу. За попередніми даними, ймовірною причиною смерті Григор'євої стала зупинка серця від отруєння, а переохолодження було обтяжуючим фактором.

За іншою інформацією, дівчина загинула від переохолодження та черепно-мозкової травми.

«Блогер Reeplay до смерті побив свою дівчину, перед тим, як викинути її на вулицю на мороз.. Судмедексперти виявили у неї в голові так звану субдуральну гематому - такий вид гематом характерний для черепно-мозкових травм. Крім цього у Валі знайшли на тілі безліч синців і саден», - пише Telegram-канал Baza.

Також наголошується, що у самого блогера в організмі виявлені мефедрон і алкоголь. Разом з тим, за інформацією Telegram-каналу Mash, у нього не знайшли наркотиків в організмі. Експертиза показала наявність алкоголю в крові - 0,56 мг/літр.

У ніч на 2 грудня Григор'єва брала участь у треш-стрімі Решетнікова – формат, в якому учасники за гроші виконують завдання глядачів у прямому ефірі.

Смерть в прямому ефірі: що відомо

Блогер Reeflay кілька годин вів стрім з квартири з тілом померлої подруги.

Він не став вимикати камеру навіть після того, як прибулі на місце подій медики констатували смерть дівчини.

Під час одного з попередніх ефірів на початку листопада дівчина розповіла, що вагітна.

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Автор: Катерина Шварц