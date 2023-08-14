Державні корпорації РФ переказували кошти на рахунок ПВК "Конвой", зазначили в розслідуванні.

ПВК "Конвой", створена в минулому році в Криму за підтримки окупаційної влади, отримала понад 300 млн рублів від банку ВТБ і від близького до Путіна бізнесмена Аркадія Ротенберга.

З розслідування центру "Досьє" випливає, що тільки за півтора місяці осені 2022 року "Конвой" отримав 437,5 млн рублів. З них 120 млн від компанії друга Путіна (мова йде про "Санаторії Ай-Петрі", які належать Аркадію Ротенбергу), ще 200 — від Держбанку, а решта — від ніяк не пов'язаних з ПВК паливних компаній, йдеться в розслідуванні. Жодна з цих компаній коментувати передачу грошей не стала.

Пожертвування від державних і навколодержавних корпорацій надходять на рахунок Санкт-Петербурзького козачого товариства "Конвой" (СПбКО). Козача організація "Конвой", в свою чергу, перераховує гроші на рахунок ТОВ "Військово-охоронна компанія "Конвой". За півтора місяці восени 2022 року так було перераховано 85 млн рублів.

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Далі гроші переводяться в готівку на витрати "зовсім нехитро": кошти з рахунку ВОК "Конвой" переводяться голові ПВК Костянтину Пікалову як "позики засновнику". Судячи з документів, вивчених журналістами, він займає приблизно по 60 млн рублів на місяць.

Військове спорядження, яке можна придбати відкрито (бронежилети, обмундирування, намети, медичне майно), "козаки" оплачують з власного рахунку безпосередньо, пише "Досьє".

ПВК в Криму

Як раніше повідомляв УНІАН, гауляйтер Криму Сергій Аксьонов створив на півострові власну ПВК, якою командує один з топ-"вагнерівців".

Також ЗМІ писали про зближення Євгена Пригожина з окупаційною владою Криму. В результаті такої співпраці у Криму можуть побудувати базу для ПВК "Вагнер".

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