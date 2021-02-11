Також глава Кремля уточнив, коли все ж таки зробить укол.

Російський президент Володимир Путін пояснив, чому разом з іншими громадянами не щепився вакциною «Спутник-V».

Про це йшлося на онлайн-зустрічі з журналістами, цитує Коммерсант.

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У Путіна, зокрема, поцікавилися, чи не хоче він «своїм прикладом все ж таки підтримати вакцинацію», на що той відповів: «Я не хочу мавпувати, тому не буду це робити спеціально перед камерами. Але я, безумовно, поставлю нашу вакцину, яку вважаю найкращою в світі за всіма показниками».

Журналісти пишуть, що Путін готовий щепитися, але «у нього є план вакцинації, а в ньому є щеплення від грипу і пневмококу». Проте глава Кремля обов’язково порадиться зі своїми лікарями, коли це можна найкраще зробити, «бо разом не можна».

Він уточнив, що, можливо, зробить це наприкінці літа чи початку осені в активний період, коли доведеться багато їздити.

«Супутник V»: російська вакцина від коронавірусу

У серпні 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу «Супутник V». Путін також стверджував, що одна з його дочок зробила собі щеплення цією вакциною.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, що підтверджують її безпеку та ефективність проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини в 92%.

Президент Зеленський раніше заявляв, що Україна не закуповує російську вакцину, тому що ніхто не може гарантувати якість цієї вакцини.

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Автор: УНІАН