В Іркутській області (РФ) затриманий 22-річний Артем Биков, який розстріляв з незареєстрованої нарізної рушниці підлітків, які приїхали до нього в гості.
Про це у четвер, 19 листопада, "Лента.ру" повідомила офіційний представник регіонального управління Слідчого комітету Росії (СКР) Карина Головачова.
За даними слідства, 18 листопада компанія з п'яти осіб 15-17 років під'їхала до будинку Артема Бикова в селі Барлук. Біля будинку між гостями - 15-річною дівчиною і 17-річним хлопцем стався конфлікт. На звуки сварки вийшов п'яний господар будинку - Артем Биков, і вистрілив з рушниці в бік підлітків.
Дівчина отримала поранення в скроню і миттєво померла, молодий чоловік впав, втративши свідомість. В цей час потерпілий в лікарні в стані коми.
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Після затримання Биков не зміг пояснити причину свого вчинку. За його словами, він був сильно п'яний і хотів таким чином заспокоїти своїх товаришів. За даними МВС, він неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронних органів.
За даними Telegram-каналу Mash, батько затриманого Артема Бикова помер місяць тому. Чоловік був мисливцем, і рушниця, з якої велася стрілянина, швидше за все, належала йому. За фактом події порушено кримінальну справу про вбивство і замах на вбивство.
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