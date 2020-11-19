22-річний Артем Биков, знаходячись в стані алкогольного сп'яніння, нібито хотів таким чином заспокоїти підлітків.

В Іркутській області (РФ) затриманий 22-річний Артем Биков, який розстріляв з незареєстрованої нарізної рушниці підлітків, які приїхали до нього в гості.

Про це у четвер, 19 листопада, "Лента.ру" повідомила офіційний представник регіонального управління Слідчого комітету Росії (СКР) Карина Головачова.

За даними слідства, 18 листопада компанія з п'яти осіб 15-17 років під'їхала до будинку Артема Бикова в селі Барлук. Біля будинку між гостями - 15-річною дівчиною і 17-річним хлопцем стався конфлікт. На звуки сварки вийшов п'яний господар будинку - Артем Биков, і вистрілив з рушниці в бік підлітків.

Дівчина отримала поранення в скроню і миттєво померла, молодий чоловік впав, втративши свідомість. В цей час потерпілий в лікарні в стані коми.

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Після затримання Биков не зміг пояснити причину свого вчинку. За його словами, він був сильно п'яний і хотів таким чином заспокоїти своїх товаришів. За даними МВС, він неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронних органів.

За даними Telegram-каналу Mash, батько затриманого Артема Бикова помер місяць тому. Чоловік був мисливцем, і рушниця, з якої велася стрілянина, швидше за все, належала йому. За фактом події порушено кримінальну справу про вбивство і замах на вбивство.

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Автор: УНІАН