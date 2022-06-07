За розголошення цієї держтаємниці може загрожувати кримінальна відповідальність.

Перелік загиблих в Україні російських військових у Росії визнали "інформацією, забороненою до поширення в Російській Федерації" і "держтаємницею".

Про це повідомляє російське видання 74.RU.

Російський суд розглянув позов військової прокуратури щодо списку загиблих, розмішеного на псковському сайті 60.RU, який разом з 74.RU входить до мережі міських онлайн-медіа Shkulev Media Holding.

"Світлогірський міський суд Калінінградської області розглянув позов військового прокурора 73-ї військової прокуратури гарнізону Балтійського флоту, який зажадав визнати список загиблих в Україні військових, розміщений на 60.RU, інформацією, забороненою до поширення в Російській Федерації. Представник Роскомнагляду підтримав думку прокуратури. ... Суд, вислухавши сторони, дійшов висновку, що список загиблих військових в Україні є відомостями, що "розкривають втрати особового складу у воєнний час, у мирний час у період проведення спеціальних операцій". Суд також вказав, що ці дані належать до державної таємниці, за розголошення якої може загрожувати кримінальна відповідальність", - йдеться в повідомленні.

Редакція 74.RU заявляє, що після рішення суду 60.RU може бути внесений до "Єдиного реєстру доменних імен, що містять інформацію, поширення якої в Російській Федерації заборонено" і заблокований.

"З метою безпеки журналістів редакції" 74.RU вирішила превентивно видалити матеріали, що містять імена загиблих російських військових.

Як писав УНІАН, раніше українська розвідка з'ясувала, що у РФ намагаються виключити витік інформації про загиблих і зниклих безвісти окупантів-строковиків на крейсері "Москва", залякуючи їх рідних.

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