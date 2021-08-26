Ольга Скабєєва почала погрожувати Україні, тому що в Раді назвали Росію окупантом.

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва, яка істерила через кричалки українських військових, знову влаштувала істерику. Її "бомбануло" через слова народного депутата Верховної Ради Ірини Геращенко про окупацію українського півострова Крим.

Відповідні заяви Скабєєва озвучила в прямому ефірі пропагандистського ток-шоу "60 хвилин".

Річ у тім, що Геращенко в ході позачергового засідання Ради на День Незалежності України, 24 серпня, заявила, що "Путін почав свою ганебну операцію по крадіжці українських територій" ще до березня 2014 року.

"Росія - це ворог, а Путін, самі знаєте, хто. Я не буду повторювати хіт української армії: його чув сьогодні весь світ! А Крим - це Україна", - підкреслила український депутат.

Читайте такожРосійська пропагандистка Скабєєва знову влаштувала істерику через "пекельні кричалки" українських військовихЦі слова настільки зачепили Скабєєву, що вона вдалася навіть до погроз.

"Невгамовні ідіоти! Дограються в кінцевому підсумку, тому що терпіння у Росії не безмежне", - обурено заявила пропагандистка.

Як раніше повідомляв УНІАН, скандальна російська ведуча Ольга Скабєєва назвала парад" мракобісся " парад на День Незалежності України, а президента України Володимира Зеленського вона спробувала зачепити жартами про його акторське минуле, але найбільше їй не сподобався марш американських військових.

Автор: Анастасія Горбачова