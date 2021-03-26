У Ярославлі (Росія) троє чоловіків «вирубили» свою подругу і влаштували їй треш-стрім зі згвалтуванням.
Про це повідомляє Telegram-канал Life Shot.
Злочин стався в ніч на четвер, 25 березня. За даними джерела, жінка вживала алкоголь у себе вдома з трьома друзями. Через деякий час Наталя відключилася через підсипані в алкоголь речовини.
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За її словами, приятелі включили прямий ефір, під час якого згвалтували її і розгромили квартиру. Чоловіки при цьому збирали донати (невеликі грошові винагороди) з глядачів трансляції в мережі.
На ранок Наталя виявила, що у неї пропало 12 тисяч рублів.
Поліція встановила підозрюваних і проводить перевірку, чоловіки поки не затримані. Вирішується питання про порушення кримінальної справи, Наталію направили на медекспертизу.
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