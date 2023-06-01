Відзначається, що в результаті "атаки" нібито є постраждалі.

Губернатор Бєлгородської області Російської Федерації В'ячеслав Гладков поскаржився на нічні обстріли Шебекіно. У регіоні оголосили евакуацію населення в інші регіони.

За його словами, обстріл нібито тривав близько години і, звичайно ж, традиційно звинуватив Україну

"За попередніми даними, є двоє постраждалих. Один чоловік з травматичною ампутацією лівої верхньої кінцівки, стан важкий. Другий потерпілий з контузією звернувся до центральної районної лікарні самостійно. Чоловік у стані середнього ступеня тяжкості", - повідомив російський чиновник у своєму Telegram-каналі.

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При цьому він вказав, що в Шебекіно нібито осколками арт снарядів пошкоджено один автомобіль і ділянку дороги, а також сталися обриви на лінії електропередачі. Водночас в селі Графівка Красноярузького району нібито осколками снарядів посічений фасад і вибиті шибки в адмбудівлі та продуктовому магазині.

У самому ж Бєлгороді пролунала серія вибухів. Повідомлялося про роботу ППО.

Крім того, Гладков заявив про евакуацію жінок і дітей з "небезпечних регіонів" області:

31 травня близько 300 дітей вже евакуювали у Воронезьку область, а 1 червня в Пензу відвезуть 200 осіб, серед яких жінки з дітьми;

3 червня 300 дітей з Грайворонського району відправлять до Ярославля, а ще 300 з Шебекінського району евакуюють до Калуги;

губернатори Липецької і Томської погодилися взяти по 200 евакуйованих.

Ситуація в Бєлгородській області РФ - останні новини

31 травня 2023 року губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив нібито про обстріл населених пунктів з боку України. За його словами, одна людина отримала поранення. У частості нібито під вогонь потрапило Шебекіно-пошкоджені житлові будинки, горів транспорт.

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