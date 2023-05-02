В атаці звинуватили Україну.

У вівторок, 2 травня, на місце будівництва захисних споруд у Білгородській області з безпілотного літального апарату скинули вибухівку.

Як повідомляє російський Telegram-канал Baza, інцидент стався близько 13:00 неподалік від села Прилісся. "46-річний Сергій К. виконував земельні роботи, коли прийдешній з боку України БПЛА скинув саморобний вибуховий пристрій", - йдеться в повідомленні. Повідомляється, що чоловік отримав контузію, проте відмовився від госпіталізації.

Пізніше той же канал повідомив про атаку БПЛА на споруджувану будівлю в Брянській області. "БПЛА атакував територію біля селища Алес, менш ніж за кілометр від російсько-українського кордону. Безпілотник скинув боєприпас - імовірно, ВОГ-17. Постраждав один ескаватор, інших постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

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Інциденти в РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, вчора в Брянській області невідомі підірвали залізницю, в результаті цього поїзд з нафтопродуктами і пиломатеріалами зійшов з рейок.

Вже сьогодні стало відомо про повторний підрив ж/д полотна, в цей раз з рейок зійшли 20 вагонів вантажного складу і локомотив.

У квітні російський бомбардувальник Су-34 скинув авіабомбу на Білгород на місці вибуху утворилася величезна воронка, один з автомобілів закинуло на дах магазину.

Російські воєнкори спочатку звинуватили в атаці Україну, проте незабаром Міноборони РФ заявило про "нештатний схід авіаційного боєприпасу" під час прольоту Су-34 над містом.

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