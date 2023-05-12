Після аварійної посадки пілот покинув місце події.

В Приморському краї Росії (Далекий Схід) вертоліт Мі-2 "здійснив жорстку посадку", знеструмивши при цьому станцію перекачування нафти держкорпорації "Транснефть". Про це повідомляє видання Baza.

Інцидент стався ще 9 травня. Тоді співробітники "Транснефти" зафіксували факт аварії на лінії електропередач. Ремонтникам знадобилося дві доби, щоб дістатися до місця НП, яка сталася у важкодоступній місцевості.

На місці з'ясувалося, що лінії електропередач обірвані, а поруч стоїть вертоліт Мі-2. За станом машини ремонтники зрозуміли, що вертоліт здійснив жорстку посадку, в ході чого і були пошкоджені дроти. При цьому пілота поруч не виявилося.

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Як з'ясувалося, вертоліт належить приватній охоронній фірмі. 64-річного пілота, жителя Владивостока, зараз шукають. Рятувальники вважають, що після аварії чоловік пішов шукати людей і загубився.

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Напередодні безпілотник атакував нафтобазу "Роснефти" в Брянській області РФ. Губернатор регіону Олександр Богомаз заявив, що безпілотник нібито був українським. Йдеться про Клинцівську нафтобазу.

Також "бавовна" сталася в сусідній Курській області РФ, через що було порушено електропостачання в одному з районів. Як повідомив місцевий губернатор Роман Старовойт, вранці кілька разів "прилетіло" по електропідстанції селища Тьоткіно. В обстрілі знову звинуватили Україну.

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