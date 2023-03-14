30-річна жінка ретельно вивчила соцмережі 8-річної дівчинки і знайшла компромат.

У Москві жінка написала донос на 8-річну однокласницю своєї доньки, звинувативши її в русофобії. Приводом стала сварка між дітьми, повідомляє телеграм-канал Baza.

Як стало відомо журналістам, дві першокласниці не зійшлися характерами і сварилися в школі. Одна з них нібито забороняє другій спілкуватися з іншими дітьми, обзиває і "всіляко гнобить". Після того, як спроби знайти мирне рішення провалилися, мати постраждалої дівчинки вирішила знайти альтернативний спосіб припинити дитячі сварки.

Жінка вивчила всі соцмережі, які веде кривдниця її доньки, і знайшла "компромат". Приводом написати заяву в поліцію став відеоролик школярки в соцмережі "Лайкі". У ньому 8-річна дівчинка зім'яла руками аркуш паперу з намальованим прапором Росії і показала інший аркуш з намальованим прапором України.

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Такі дії дитини 30-річна москвичка визнала проявом "русофобської позиції". Зараз у ситуації розбирається російська поліція.

Репресії в Росії - останні новини

На тлі повномасштабного вторгнення в Україну російська влада значно посилила репресії проти будь-якого інакомислення. Іноді доходить до безглуздого. Наприклад, росіянину загрожує в'язниця за анекдот про відступ окупантів з Херсона.

Нещодавно в Росії під заборону потрапила кулінарна сторінка українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Під рецептом сочевиці він розмістив антивоєнне послання до росіян.

А в Хабаровську місцеву жительку звинуватили в державній зраді за донат для ЗСУ. Тепер жінці загрожує тривалий тюремний термін.

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