У його будинку провели обшуки.

Росіянина з Рязанської області звинуватили в повторній дискредитації Збройних сил Російської Федерації через пост в соціальній мережі.

Як повідомляє ОВД-Інфо, у березні проти Василя Большакова відкрили кримінальну справу через анекдот, який той опублікував у "ВКонтакте" 9 листопада. "Давненько не читав дійсно смішних анекдотів: Сергію, а чому ми відступаємо від Херсона? Володя, так ти ж сам наказав звільнити Україну від фашистів і нацистів...", - написав чоловік.

Дружина росіянина розповіла, що в лютому силовики прийшли до нього додому, повалили його на підлогу, побили і наділи йому наручники. У будинку у чоловіка провели обшук, у нього вилучили телефони та ноутбук.

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Кримінальну справу порушено за статтею про повторну дискредитацію російської армії (стаття 280.3 Кримінального кодексу РФ). Влітку Большакова вже штрафували на 30 тисяч рублів через коментарі в російській соцмережі.

Стаття про дискредитацію російської армії

Як відомо, закон був прийнятий у березні 2022 року, після початку повномасштабної війни в Україні. Він встановлює кримінальну відповідальність за поширення "завідомо неправдивої інформації про використання ЗС РФ, а також за публічні дії, спрямовані на дискредитацію російської армії і дії державних органів за кордоном".

Раніше стало відомо, що в Росії чоловіка заарештували за антивоєнний малюнок дочки - дівчинка намалювала жінку, яка загороджує дитину від російських ракет.

У Москві чоловіка звинуватили в діксредітаціі військ РФ за витоптаний на снігу напис "365 ні".

А в Томську пенсіонер, який виступив проти війни, назвав заступника начальника Генерального штабу ЗС РФ Сергія Суровікіна "скотиною". Після цього до нього прийшли з обшуками.

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