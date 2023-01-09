В одній з військових частин Москви знайшли повішеним військового з окупованого Луганська Віталія В.
Як повідомляє Телеграм-канал "Осторожно, Новости", 33-річний Віталій нібито проходив службу в "ЛНР", але останнім часом перебував на території Олександрівських казарм біля Подільського шосе в Москві. Там же він зустрів Новий рік, а ввечері 3 січня військового забрали на швидкій із асфіксією та набряком мозку.
За даними каналу, товариші по службі виявили військового повішеним в одній із казарм. 4 дні лікарі намагалися його врятувати, але не змогли. Він помер 7 січня. Московська поліція проводить перевірку.
Самогубства у лавах російської армії
Останнім часом серед російських окупантів почастішали самогубства. У деяких з них замішані "кадирівці".
Нещодавно стало відомо, що у так званій "ЛНР" повісився один з російських "мобіків". У передсмертній записці він поскаржився на свавілля "кадирівців" та заявив, що тіктокери з батальйону "Ахмат" ґвалтують росіян.
Після цього ще один російський окупант Вадим Сергєєв підірвав себе на гранаті, намагаючись помститися "кадирівцям". Вони вимагали від нього гроші, погрожуючи зґвалтуванням дружини та матері.